أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام

Print
محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استعدت للنوات الشتوية قبل 3 أشهر على الأقل وسط تكامل وتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، موضحًا أنه يوجد أكثر من 38 ألف شنيشة و49 ألف مطبق يحتاج إلى تطهير بالإضافة إلى تحديث أسطول الصرف الصحي حيث يوجد أكثر من 110 عربة حتى اليوم.

تابع شريف خلال تصريحات من أعلى كوبري ستانلي إلى مراسل برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن المحافظة تنسق مع كافة الوزارات سواء الري أو الصحة لتجهيز المستشفيات للحالات الطارئة، ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز بعض مراكز الشباب، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة ترى نقاط الضعف الموجودة لتعمل على حلها، حيث أن المحافظة رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام، خاصةً وأن الحركة المرورية مستمرة بدون مشاكل.

لفت إلى أنه تم تعطيل الدراسة بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على الخرائط الجوية فالنوة ستستمر حتى يوم غد الأحد ولهذا حرصًا على الأبناء تم إيقاف المدارس وتعطيل الدراسة، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي أمر به الرئيس مليار و300 مليون جنيه لتطوير الصرف الصحي كان لهم أثر فعال كما أن عدد النقاط الساخنة التي تتجمع فيها المياه تم صيانتها وحفر أبيار أكثر لمواجهة أي حالات ماطرة.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب