محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام

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أكد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استعدت للنوات الشتوية قبل 3 أشهر على الأقل وسط تكامل وتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، موضحًا أنه يوجد أكثر من 38 ألف شنيشة و49 ألف مطبق يحتاج إلى تطهير بالإضافة إلى تحديث أسطول الصرف الصحي حيث يوجد أكثر من 110 عربة حتى اليوم.

تابع شريف خلال تصريحات من أعلى كوبري ستانلي إلى مراسل برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن المحافظة تنسق مع كافة الوزارات سواء الري أو الصحة لتجهيز المستشفيات للحالات الطارئة، ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز بعض مراكز الشباب، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة ترى نقاط الضعف الموجودة لتعمل على حلها، حيث أن المحافظة رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام، خاصةً وأن الحركة المرورية مستمرة بدون مشاكل.

لفت إلى أنه تم تعطيل الدراسة بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على الخرائط الجوية فالنوة ستستمر حتى يوم غد الأحد ولهذا حرصًا على الأبناء تم إيقاف المدارس وتعطيل الدراسة، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي أمر به الرئيس السيسي مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي كان لهم أثر فعال كما أن عدد النقاط الساخنة التي تتجمع فيها المياه تم صيانتها وحفر أبيار أكثر لمواجهة أي حالات ماطرة.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.