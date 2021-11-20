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"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض

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واصل فريق بصمة اتحادي زيارته لتكريم الشخصيات واللاعبين ومحبي وعشاق نادي الاتحاد، الذين خدموا النادي طوال تاريخه.

وقد قام أعضاء بصمة اتحادي بزيارة شخصيتَيْن من أبرز الشخصيات الاتحادية في مدينة الرياض لتكريمهما، هما اللواء د. صالح سنبل، والشيخ سعيد رمزي، وكذلك ابنه أ. بدر رمزي .

وقد تم خلال الزيارة تداول الحديث عن الاتحاد وذكرياته الجميلة، والخدمات التي يتم تقديمها لجمهور الاتحاد بمدينة الرياض. وفي ختام الزيارة تم تقديم هدية للمكرَّمين، عبارة عن لوحات تحمل صورهم، إضافة لكتاب بصمة اتحادي الذي يحتوي في الجزء الأول منه على 100 شخصية من نجوم النادي.

حضر التكريم كل من رئيس مجموعة بصمة اتحادي الأستاذ سمير غالب، والكابتن طلال سنبل، والأستاذ خالد عبدالرحيم، والأستاذ عبدالإله النجيمي. كما حضر التكريم المؤرخ النصرواي الأستاذ فالح السمحان.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي يحضر فيها "البصمة" لمدينة الرياض. وذكر رئيس فريق البصمة أن هناك عددًا من التكريمات المجدولة في الفترة القادمة لمَنْ خدم الاتحاد كافة بالرياض وباقي مدن المملكة.

الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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