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تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب

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تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب

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كتب:

حرص نجوم الفن والغناء على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان نجم العرب في دورته السابعة رغم التقلبات الجوية الشديدة أبرزهم المطربة اللبنانية نوال الزغبي، وعاصي الحلاني، والإعلامية بسمة وهبة، وطبيب الأسنان الشهير حازم تركي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بالاضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمطربين ونجوم العالم العربي في كافة المجالات بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر.

وعلى هامش الحفل، أعرب الدكتور حازم تركي، رئيس قسم زراعه الأسنان بجامعة القاهرة والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عن سعادته البالغة بالتكريم كافضل طبيب أسنان في العالم العربي مؤكدا أن طب الأسنان في شهد تطوير كبير للغاية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الطبيب الشاب أن مصر بها أجهزة طبية في تخصص الأسنان شبيهة الموجودة في المانيا والتي تدرب عليها خلال فترة دراسته للماجستير مؤكدا أن السياحة العلاجية تساهم في زيادة الدخل القومي للدولة.

من جانبه قال الدكتور حكيم زقزوق، نائب مدير مهرجان نجم العرب، إن المهرجان هذا العام استثنائي بسب وفاة مدير المهرجان، محمد فريد قبل أيام قليلة من انطلاقة إلى جانب، جائحة كورونا، مؤكدا أنه سعيد بحرص نجًوم العالم العربي والإعلاميين على الحضور وتغطية الحفل رغم التقلبات الشديدة في الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الفنانين المصريين والعرب والأطباء والشخصيات العامة الذين حققوا نجاحات كبيرة خلال العام الماضي منهم المطربة اللبنانية نوال الزغبي.

المصرى اليوم

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