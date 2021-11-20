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خبيرة تغذية: يعد من أخطر أنواع السمنة

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خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة خبيرة تغذية: يعد من أخطر أنواع السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يكون أكثر حرصًا من الطبيب على استمرارية العمل على خفض وزنه، عندما يجد نتيجة فعالة للنظام الغذائي الذي يتبعه في أول شهر.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء غانم ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن هناك امكانية لتقليل الشهية من خلال عشب البيسليم الذي يستمر في المعدة لمدة تصل لـ14 ساعة، وبالتالي لا يشعر المريض بالجوع طوال الليل عند تناوله مساءً.

ولفتت إلى أن عشب البيسليم يزيد من العشور بالعطش، ومع تناول المياه يتمدد العشب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى تناول قدر أقل من الطعام، وبالتالي خفض الوزن مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن كرش يعد من أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم أجهزة الجسم، ومن المستحيل ان تعمل هذه الأجهزة بشكل طبيعي في ظل تراكم خلايا دهنية في هذه المنطقة.

المصرى اليوم

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