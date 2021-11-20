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محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا

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محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن المحافظة تعرضت عبر منافذها على السواحل الشمالية لموجة عنيفة من الطقس السيء؛ وهو ما يتفق مع توقعات هيئة الأرصاد، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة غدًا.

وأوضح «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخير»، المذاع على قناة «ON أن الأمطار هطلت على محافظة كفر الشيخ منذ الصباح الباكر؛ والتي تراوحت ما بين غزيرة على شمال المحافظة وصولًا إلى كثافة متوسطة للأمطار وسط المحافظة.

وذكر نور الدين أن كفر الشيخ تعرضت لموجتين الأولى بدأت باكرًا وانتهت في العاشرة صباحًا، أعقبتها موجة ثانية من الأمطار بساعتين واستمرت حتى العصر، مشيرًا إلى توقعات الأرصاد تؤكد أن موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة في الحادية عشرة مساء اليوم، معقبا: «الموجة الثالثة سوف تستمر حتى صباح الغد.

المصرى اليوم

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