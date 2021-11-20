ألمانيا تحذر : معدل التطعيم ضد كورونا «غير كافٍ»

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حذر معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، من «موجة خامسة» لجائحة كورونا بعد الرابعة الحالية، إذا ظل معدل التطعيم «غير كافٍ».

وأعلن المعهد الألماني (مستقل)، في بيان، أن «معدل انتشار كورونا بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم السبت 362.2 إصابة، مقابل 340.7 أمس.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنواجه أيضا موجة خامسة.

وتم تسجيل 63 ألفا و924 إصابة بكورونا، و248 وفاة.

ورصدت البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 5 ملايين و330 ألفا و198 إصابة بكورونا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 255 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.