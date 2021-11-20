أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ .. سقوط 3 متهمين بـ النصب

Print
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ .. سقوط 3 متهمين بـ النصب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص، لإنشائهم وإدارتهم كيانًا وهميًا واستغلاله في إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وجمع تبرعات، لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.

وضبط المتهمين بحوزتهم على عدد من الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم باسم أحد المراكز، و43 شهادة تقديم باسم الكيان الوهمء «خالية البيانات»، و21 كتاب ودفاتر مختلفة، فضلاً عن مجموعة من الملصقات والصور والأسطوانات الخاصة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

نداء مصر: تعديلات الحكومة على «الإيجار القديم» ينقذ 6% من الوحدات السكنية المهدرة

نداء مصر: تعديلات الحكومة على «الإيجار القديم» ينقذ 6% من الوحدات السكنية المهدرة

الحكومة تنفي وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

الحكومة تنفي وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»