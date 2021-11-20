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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص، لإنشائهم وإدارتهم كيانًا وهميًا واستغلاله في إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وجمع تبرعات، لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.

وضبط المتهمين بحوزتهم على عدد من الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم باسم أحد المراكز، و43 شهادة تقديم باسم الكيان الوهمء «خالية البيانات»، و21 كتاب ودفاتر مختلفة، فضلاً عن مجموعة من الملصقات والصور والأسطوانات الخاصة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.