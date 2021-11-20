رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها

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قرر جهاز حماية المستهلك استدعاء ممثل لشركة فودافون للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة فودافون انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة 19 نوفمبر في أحدى فروع الشركة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة أشبه بـ«خناقات الشوارع» داخل فرع فودافون، دون ذكر أي تفاصيل، إذ أظهر الفيديو صفع العاملين بفرع الشركة لأحد العملاء.

وقالت الشركة في بيان إنها قامت باتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميًا بخصوص الواقعة.

كانت فودافون ردت على الواقعة، إذ نشرت خدمة العملاء رد الشركة في التعليقات على الفيديو المُنتشر، وقالت: «مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدي، تم تحرير محضر وتم التصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إدارة فودافون لا تقبل بأي تجاوزات في حق العملاء تحت أي ظرف وجارٍ التحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة».