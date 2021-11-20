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احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها

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احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها

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يترك غالبية الأشخاص زجاجات المياه داخل السيارة بشكل دائم لاستخدامها في الكثير من المواقف، بالإضافة إلى ترك أشياء أخرى كمزيل العرق والولاعات، لكن يمكن أن تؤدي بعض الأشياء إلى حدوث انفجار في السيارة، تابع القراءة لتتعرف على عليها.

1.العبوات المضغوطة

تؤدي العبوات المضغوطة مثل عبوات مزيل العرق وطلاء الرش، ومثبت الشعر، وغيرهم إلى حدوث انفجار داخل السيارة.

إذ أن العلب المضغوطة حساسة جداً لدرجة الحرارة، ما يجعلها تنفجر عند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة.

2.الكريم الواقي من الشمس

احذر ترك الكريم الواقي من الشمس في السيارة، فعلى الرغم من أن تعرضه لدرجات الحرارة المرتفعة يقصر من مدة صلاحيته، وفقا ً لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة مزعجة داخل السيارة.

3.الولاعات

على الرغم من صغر حجم الولاعات يمكن أن يتسبب تركها داخل السيارة إلى انفجارها، إذ أن الوقود الموجود داخلها يمكن أن يتمدد ويخترق العبوة البلاستيكية، تاركاً خلفه حريق.

4.الزجاجات البلاستيكية

تؤدي زجاجة المياه البلاستيكية داخل السيارة إلى إشعال النار داخلها، إذ أنها تقوم بتركيز أشعة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة.

5.البطاريات

دائماً ما يوصي مصنعو البطاريات بعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة، إذ يؤدي ذلك إلى تسرب بعض المواد الكيميائية منها، خاصةً أن الحمض المتواجد بداخلها خطيراً عند استنشاقه، ويسبب التآكل، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصرى اليوم

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