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أشاد مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، بحفاوة استقبال مصر وشعبها للكرد والعراقيين، والعلاقات التاريخية بين الشعبين، مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الداعمة لاستقرار العراق وحقوق الكرد الدستورية.

وأضاف حبيب في كلمته باحتفالية الحزب بالذكري ٧٥ لتأسيسه، مساء اليوم السبت في القاهرة ان الحزب يدافع منذ تأسيسه على يد الزعيم مصطفى بارزاني عن مجتمع مدني ودولة ديمقراطية تسودها المحبة والتآخي والاستقرار والسلام، ومستمر في عهد الزعيم مسعود بارزاني فاعلا بجهوده لأجل عراق موحد على أساس التوازن والتوافق، ويعمل الآن مع الأطراف كافة على تنفيذ مهمة تحقيق السلام للجميع رغم كل الصعوبات.

ولفت حبيب إلى تضحيات بيشمركة كردستان مع القوات العراقية في مواجهة داعش، مؤكدا أن مصر والعراق يجمعهما مصير مشترك في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.

ولفت إلى العلاقات الكردية المصرية التاريخية واستقبال الزعيم جمال عبدالناصر للزعيم الكردي مصطفى بارزاني بالقاهرة في أكتوبر ١٩٥٨، ثم استقبال الرئيس الراحل حسنى مبارك للزعيم مسعود بارزاني، مشيدا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للحقوق الكردية واستقرار العراق، وكلمته بقمة بغداد الموجهة للعراقيين كافة.