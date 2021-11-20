استشاري: خفض الوزن يقلل الشهية ويحافظ على صحة القلب

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن يجرى من خلال تقليل الشهية والحفاظ على صحة القلب، ناصحًا بالاعتماد على نباتات طبية آمنة تمامًا، تصلح لكافة مرضى السمنة ومختلف الأعمار، بالإضافة إلى الاعتماد على ألياف طبيعية لأنها مهمة للغاية وتؤدي إلى حالة من الامتلاء داخل المعدة، لكي يشعر الإنسان بالشبع، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة يصل بعضهم لحالة يأس بعد ذهابهم لبعض أطباء التغذية، وتجريب بعض الوصفات عليهم وتفشل ما يصابون بالاكتئاب أحيانا والإحباط أحيانا أخرى، محذراً من الأدوية التي تقدم لمرضى السمنة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مجهولة المصدر.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن هناك كورس تخسيس يصلح أن يتناوله الأطفال وكبار السن ويناسب جميع الأعمار، قائلا: «كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على مكملات غذائية، المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات».