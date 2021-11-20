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«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة

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«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة «الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة

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قالت نهاد أبوالقمصان، ناشطة سياسية في مجال حقوق المرأة، إن المادة ١١ المكررة من قانون الأحوال الشخصية تلزم الزوج بأن يثبت أمام المأذون عدد زوجاته قبل الزواج بأخرى.

وأكدت نهاد أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لوقوع الضرر في حال قام بالزواج عليها دون علمها .

وأضافت في حديثها أن النساء في وضع قانوني سيئ بسبب تعامل القانون مع الزواج الثاني، حيث يتم استخدام شرع الله بصورة استغلالية كبيرة من قبل البعض والضحية في هذا الأمر هي الزوجة .

وطالبت خلال حديثها، قناة «إم بي سي » بوقف هذا العبث الذي يقوله الشيخ مبروك عطية حول قضية الزواج الثاني وأن الزوجة الأولى مصيرها جهنم، حيث إن هذه الأقاويل ليست مخالفة للشرع فقط بل للقانون السعودي أيضاً الذي ينص على أن يتم الزواج الثاني للزوج أمام القاضي في حضور الزوجة الأولى وتخييرها على البقاء أو الانفصال.

المصرى اليوم

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