وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أوربية قضية سد النهضة والأوضاع في السودان

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‏التقي وزير الخارجية سامح شكري، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي «أنيت ويبر» على هامش ‎حوار المنامة .

وبحث شكري مع المسؤولة الأوربي سبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وتناول اللقاء عددًا من القضايا الهامة لاسيما تطورات قضية سد النهضة والأوضاع في السودان الشقيق.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، توجه، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، والذي تُنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2021.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» حيث سيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية.

كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش المشاركة بعدد من الوزراء وكبار المسئولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير آليات الاستجابة لتلك التحديات.