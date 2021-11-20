محافظ الإسكندرية يكشف سبب قراره بتعطيل الدراسة في المدارس غدًا

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدًا الأحد، وذلك حرصا على حياة الطلاب والتلاميذ، وكذلك السماح لسيارات الصرف بنقل المياه إلى أماكن أخرى لا تعيق حركة المرور.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم ينم أي فرد من الجهات التنفيذية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الأمطار.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن هناك مئات الشكاوي من وجود تجمعات كثيفة من الأمطار، مضيفا أن هناك أكثر من 25 منطقة تجمعت فيها الأمطار، وتمت إزالتها وتصريف المياه وعودة الحياة لطبيعتها، بحيث لم تحدث أي إعاقة لحركة المرور .

وأكد أنه تم تحديث الأسطول الخاص بعربات الصرف الصحي، وذلك من خلال إضافة عربات مدمجة تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار.

واستطرد أن محافظة الإسكندرية تعيش حاليا أثقل النوات الجوية وهي نوة المكنسة، مضيفا أن قرار تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية يعود إلى وزير التعليم العالي.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 107 نقاط ساخنة في المحافظة بينما كانت في العام الماضي 25 نقطة فقط.