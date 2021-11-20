الأرصاد: أمطار غزيرة على المحافظات واستقرار الطقس وعودة الشبورة بداية من الإثنين

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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت، هو ذروة موجة سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن حدة الأمطار تخف غدًا.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن بعض المناطق من شمال البلاد شهدت أمطار غزيرة. وأكد أن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات مسبقا بفعل تحذيرات الأرصاد، أدى لتقليل آثار ومخاطر هذه الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية تعود إلى حالة الاستقرار صباح الاثنين وترجع الشبورة كما هو معتاد، موضحًا أن ارتفاع الأمواج لم يتجاوز 2.5 متر ومن ثم حركة الملاحة كانت هادئة ولم يتم غلق أي ميناء.