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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة

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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها غدًا الأحد، على الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام، السيد سالم، هشام صلاح، صبرى رحيل، محمد رجب، كريم يحيى، محمد مجدي.

خط الوسط: ساليفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبدالغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، عادل نيمار، أحمد عادل ميسى، سعيدو سيمبوري.

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على، بنجامين بواتنج.

المصرى اليوم

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