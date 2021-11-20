سحر نوح تُعلق على أزمة مطربي المهرجانات: «الموضوع محتاج حوار طويل لأنه شائك»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

«الخناقة على إيه؟» هكذا علقت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان الراحل محمد نوح، عن الجدل الدائر حول أزمة منع مطربي المهرجانات بين مؤيد ومعارض.

وأضافت قائلة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «هي الخناقة على إيه بالضبط.. على فكرة المنع.. والا قطع الأرزاق.. ولا دور النقابة.. وألا شخصنة حاندخل في أنا بحبك وأنا بكرهك».

وتابع: «الفن يعرض ولا يفرض.. لكن كمان دور أي نقابة انها تحمي أعضاءها وتدي التصريح أو تمنعه لمن يستحق وده حسب معايير وقوانين بتحكم ولجان ومسؤلين حياديين موثوق فيهم وبيختارهم الأعضاء علشان يتكلموا بأسمهم.. يعني مثلا ماينفعش نقابة المهندسين تدي تصريح بمزاولة المهنه لشخص مش دارس هندسه لكونه مقاول أنفار أو ناس بتجيبه يشطب شقق وعاجبهم زوقه وكرانيشه وشغله عاجبك بقي شغله وشايفه استاذ ورئيس قسم هاته يشطبلك بيتك بس ماتطالبش النقابه تديله تصريح وماتشتكيش بعد كده، وماينفعش ده على كل مستويات المهن اللي ليها نقابات».

وأوضحت: «أما حكاية قطع الأرزاق فهي مطاطية ونسبية وفيه في الآخر قيم وقوانين ..لو قبضنا على تاجر مخدرات أو حرامي أو نصاب مش حانقول احنا قطعنا رزقه وكان فاتح بيوت أنا الحقيقه مش ضد أي نوع من أنواع الموسيقي لكن أنا ضد الابتذال في الكلمات إلى بتتغني.. وضد إن أولادنا يعتادوا على سمعها وتلفظها».

وعن دور النقابة قالت إنه من الممكن أن يكون دور الرقابة أنها تجيز كلمات أو ترفضها والإعلام كذلك لا يقوم بتسليج الضوء على هذه النوعيات، وأن يستضيفهم ويحولهم لنجوم ويقول هذا هو الذوق العام ويقدم لنا الأنواع الأخرى المختلفة«.

وتابعت: «احنا لما رفضنا التماثيل البشعه إلى كانت حاتشوه الذوق العام وطالبنا إن ده يكون تحت اشراف دكاترة الفنون الجميلة والفنانين المتخصصين ده علشان عاوزين نرتقي بالذوق ماينفعش ساعتها نقول خليهم ياكلوا عيش وسيبوا الناس تعمل إلى عاوزينه.. افساد الذوق العام في كل شئ بيجي بالتراكم ..والاعتياد.. وبيتحول القبح لشئ مقبول وعادي العين والأذن بتاخد عليه.. زي بالظبط إلى عايشين في المدابغ مع كامل إحترامي ليهم غصب عنهم بيتعودوا على الريحه وبتبقي بالنسبالهم عادي.. الموضوع محتاج حوار طويل لأنه شائك ومليان تفاصيل أولها من وجهة نظري أهمية دور الاعلام ونحط هنا مليون خط والبرامج إلى يا بتبث السم يا الترياق يا بتبث السم في العسل».

وطالبت بخلق حوار قائلة: «خلينا نفتح حوار عاقل ومتحضر من غير ما نبقى أحزاب خلينا نبص بعين ثاقبة على مستقبل مشرق بنتمناه ومحتاج شغل في الحاضر خلينا نكون مع بعض مش ضد بعض علشان نسيب لأحفادنا تاريخ مشرف يتباهو بيه تيمناً بأجدادنا القدماء».