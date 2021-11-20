«آتينا نتذوق الفن».. حلا شيحة ومعز مسعود في افتتاح معرض أحمد شيحة

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افتتح الفنان أحمد شيحة معرضه روح مصرية بجاليري بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، الذي يحمل عنوان روح مصرية، بحضور الفنانة هنا شيحا وحلا شيحا وزوجها معز مسعود، ولفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

قام الفنان أحمد شيحة بتوقيع كتابه من اصدار جاليري بيكاسو، يحمل بين طياته أعمال للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة مصحوباً بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.

يضم معرض «روح مصرية» للفنان أحمد شيحة ما يقرب من 50 عملاً فنياً، وقال الفنان أحمد شيحا، إن لوحات المعرض على خط واحد مع اختلاف المواضيع والمعالجات، حيث ان البحث الاساسي عن الشخصية المصرية.

وأوضح أحمد شيحة، أن الحضارة المصرية القديمة بحر لا ينتهي لاي فنان ليستمد منه رؤيته وهذا عن تجربته الشخصية، وعن تسميه المعرض بروح مصرية، قال شيحا، انه عاشق لمصر وينافسة في هذا العشق كل المصريين.

أما بالنسبة للكتاب الذي قام بحفل توقيعه الفنان، أوضح: «مؤسسة بيكاسو قامت باصداره وبهديهم كل التقدير والحب، حيث انهم بذلوا مجهود كبير، الكتاب يضم عناصر اساسيه ويروي مقاطع مهمه في حياتي، كما ان الكتاب يضم مقالات لكبار وكتاب مصر على سبيل المثال الفنان حسين بيكار والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والناقد حسين نصر الله».

وقالت حلا، إنها سعيدة بالمعرض متمنيه له التقدم والنجاح، ومن جانبه قال معز مسعود إننا اليوم آتينا لنحتفل ونتعلم ونتذوق الفن.

كما قال رضا بيكاسو، صاحب جاليري بيكاسو، أن الجاليري اشتغل على فكرة إقامة المعرض منذ عام مضي، خاصة أن الفنان أحمد شيحة من ضمن الفنانين المهمين الذين لهم اثر واضح وبارز على الساحة الفنية التشكيلية.

وأوضح رضا بيكاسو، انه نظرا لأهمية الفنان قامت ادارة الجاليري بتقديم كتاب يسرد مشوار احمد شيحا الفني، اما عن اختيار اسم معرض روح مصرية يأتي لاهتمام الفنان بتفاصيل الحضارة المصرية منذ بداية مشواره الفني حتي الان.

ومن جانبه قال الفنان فتحي عفيفي، إن الفنان أحمد شيحة عاشق للحضارة المصرية، لذا اذا رغب أي فنان في التعلق بالحضارة المصرية لابد ان يكون متربص لها.

وأوضح فتحي عفيفي، أن لوحات احمد شيحا تعبر عن مشواره وتمثل فرصه لاي فنان شاب ليتعلم منها، فالمعرض يمثل بحث كبير وتكريم للفنان.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور ابراهيم غزاله، إن معرض روح مصرية يعتبر معرض استيعادي يضم عناصر من مراحل شيحا الفنية، ويمكننا القول إن أحمد شيحة فنان بطعم مصري منتمي إلى الحضارة المصرية والثقافة والمجتمع المصري.

جدير بالذكر، أن شارك أحمد شيحة في الكثير من المعارض الخاصة في كل من لبنان والكويت والأردن والعراق، ومعرض بمركز الهناجر للفنون 1995- 1999 – القاهرة، ومعرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين مارس 2008، ومعرض (أسطح زمنية) بجاليرى مصر بالزمالك نوفمبر 2016، معرض بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه مارس 2019.

وحصل أحمد شيحة على عدة جوائز، منها: شهادة تقدير مجلس حكومة كاليفورنيا عن أعماله الفنية بها، عام 1989، وشهادة تقدير من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجاحه في رحلته الفنية، والميدالية الذهبية من جامعة الإسكندرية، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016 وغيرها من التكريمات المحلية والدولية. .