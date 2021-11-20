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رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر

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رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة حرصاً على سلامة المواطنين، ومنع حدوث أي صعق بالكهرباء.

وتابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة أعمال رفع عمود إنارة متهالك يمثل خطورة على المارة، ويسئ للمظهر العام للطريق، وذلك بمنطقة شارع السرب بحي وسط.

وأضاف «لطفي» أن رئاسة مدينة الأقصر مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، لإعادة المشهد الجمالي والحضاري اللائق للأقصر، بلد الحضارة والتاريخ وعاصمة الثقافة العربية والسياحة العالمية.

المصرى اليوم

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