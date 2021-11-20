خبيرة تغذية: العظام أكثر ما يتضرر من زيادة الوزن.. والقهوة الخضراء تقلل الشهية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحرمان من الطعام أمر لا يصلح مع مريض السمنة المحب للطعام، وفي هذه الحال يجب العمل على تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق، من خلال تناول بعض المواد العشبية الطبيعية التي ليس لها أي أثار جانبية .

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أكثر شيء يتضرر من زيادة الوزن هي العظام، معقبا: «العظام اللي ربنا خلقها عشان تشيل 70 كيلو، مستحيل تعمل بنفس الاريحية عند زيادة الوزن لـ100 كيلو».

وشددت على ضرورة خفض وزن الشباب، خاصة أنه قوة المجتمع، ولا يمكن أن تكون قوة المجتمع المصرية مخوخة، لان مريض السمنة عرضة للإصابة بتبعات مرض السمنة مثل السكر والضغط والكوليسترول وأمراض القلب.



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمة يعاني من الشخير الحميد، والنوم المتقطع، مشيرة إلى أن السمنة الوراثية قد تكون من الجينات أو بسبب سلوك وراثي مثل الاعتياد على تناول وجبات بصورة كبير.