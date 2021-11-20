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استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي

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استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي

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قالت الدكتورة إيمان إسماعيل، مدرس الإعاقات والطب النفسي بكلية الدراسات العليا للطفولة، إن الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي، ويستخدم أحيانًا لزيادة نضارة البشرة، كما أن الكمون الأسود مفيد جدا لرفع الجهاز المناعي.

وتابعت «إسماعيل»، خلال حوارها ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الدولة تتجه حاليًا لتطعيم الاطفال ضد كورونا خاصة من يزيد عمره عن 14 عامًا، وهذا الأمر يحدث من خلال اتباع قواعد منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أن هناك بعض الفيروسات التي اختفت بسبب التطعيمات، متمنية أن ينتهي خلال عدة سنوات بشكل تام مثل الفيروسات السابقة، مشيرة إلى أن الطفل قد يكون ناقل للكورونا بدون ظهور عليه الأعراض بشكل قوي.

المصرى اليوم

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