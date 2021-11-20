محافظ الإسكندرية : زيادة الأمطار أصبحت عبئا على البنية التحتية

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر تطورات الطقس بالمحافظة، مؤكدا أن النوات أصبحت عبئًا على الشبكة التحتية الخاصة بالصرف الصحي والمياه داخل المحافظة.

وتابع محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «نقل الكميات الكبيرة من المياه المتكونة نتيجة للأمطار إلى الترع والمصارف يمثل مشكلة منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأوضح محمد الشريف: «عمليات التجميل في محافظة الإسكندرية منذ 15 عامًا؛ أدت إلى إغلاق بعض المصارف والشمايش الأمر الذي يؤدى إلى تراكم المياه على الكورنيش، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المحافظة زادت من معدات الصرف الصحي والبدالات لنقل مياه الأمطار.

وأشار إلى توجيه المياه المجمعة في بعض الترع والمصارف على الحدود إلى مشروع «الدلتا الجديدة» لتستخدم في الزراعة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على كل نقطة مياه.