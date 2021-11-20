إيران تدين الهجوم على قنصليتها في ألمانيا وتدعو لمنع تكرار مثل هذه الهجمات

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نددت إيران، اليوم السبت، بالهجوم الذي استهدف قنصليتها في مدينة هامبورغ الألمانية إثر قيام مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية، داعية برلين إلى اتخاذ «إجراءات جدية» لمنع تكرار ذلك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان «ندين الهجوم على مبنى القنصلية العامة لإيران في هامبورغ الألمانية»، داعيا الحكومة الألمانية إلى «التصرف بجدية ومسؤولية في أداء واجباتها المحددة في تأمين المقار الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في ألمانيا».

وأضاف خطيب زاده «ننتظر أن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات جدية وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، والتعامل بجدية مع مرتكبي هذا الهجوم ومعاقبتهم بجدية».

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت بوقوع هجوم على القنصلية الإيرانية في هامبورغ في ألمانيا مساء أمس الجمعة، بزجاجات حارقة.

وأفادت بأن الحادث قد خلف أضرارا في مبنى القنصلية، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بين العاملين فيها.

وفيما أكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بالتحقيق في الحادث وفحص كاميرات المراقبة، فقد اتخذت بعض الإجراءات، منها أنها أوقفت مترو الأنفاق، واحتجزت اثنين يحملان الجنسية الرومانية، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهما.