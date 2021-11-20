أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

Print
على ملعبه وبين جماهيره

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما واجه الرائد مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل للنصر محترفه البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 24.

اللاعب ايدير لوبيز يعاود التقدم للرائد بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للنصر علي لاجامي في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 14 كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 18.

النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار