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"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا

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"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا "التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا
عبر بوابة القبول الموحَّد بموقع "المؤسسة"

تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بعد غد الأحد الموافق 16 ربيع الآخر 1443هـ استقبال طلبات التسجيل في برنامج الدبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ، ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عدد من التخصصات التقنية والمهنية. مشيرًا إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

وبيَّن "البلوي" أن التسجيل يشمل كذلك برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بتبوك وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد، مشيرًا إلى أن إجراءات الفرز للمتقدمين لبرنامج البكالوريوس المسائي (بنين/ بنات) ومراسلة المقبولين ستبدأ يوم الثلاثاء 18 ربيع الآخر، ولمدة ثلاثة أيام، فيما ستبدأ إجراءات القبول النهائية بتاريخ 23 من الشهر الحالي، وتستمر لمدة أربعة أيام وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة حرص الإدارة على التوسع في البرامج التدريبية، وفتح المجال لتخصصات أكثر، سواء في كليات البنين أو البنات، بما يواكب احتياج سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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