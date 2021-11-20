أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ

Print
الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ في 22 سبتمبر، ورغم ذلك لم نشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، وأول موجة كانت الجمعة الماضية وكانت على أسوان، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية تشهد أول حالة تقلبات مناخية هذا العام، ولكنها كانت بداية قوية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة: «حالة عدم الاستقرار شملت محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، والمناطق الجنوبية بعيدة تماما عن الأمطار في تلك الموجة، والأمطار كانت غزيرة وتحديدا مطروح والإسكندرية، وهى أكثر المحافظات التي تأثرت».

وقال: «لم نعلن حتى الآن كميات الأمطار التي سقطت، ولكن يتم الآن تجميع الأرقام، وسيتم الإعلان عنها بعد نهاية موجة الطقس السيء الجارية، والساعات القادمة الأمطار ستستمر في المناطق الشمالية والوجه البحري، وستخف في محافظات القاهرة الكبرى».

وتابعت: «غدا الأحد ستهدأ حالة عدم الاستقرار، والسواحل الشمالية تستمر الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، أما في سيناء، بدأ الأمطار على المناطق الشمالية بها، وستستمر غدا في الهطول».

وشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا