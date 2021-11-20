الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ

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قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ في 22 سبتمبر، ورغم ذلك لم نشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، وأول موجة كانت الجمعة الماضية وكانت على أسوان، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية تشهد أول حالة تقلبات مناخية هذا العام، ولكنها كانت بداية قوية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة: «حالة عدم الاستقرار شملت محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، والمناطق الجنوبية بعيدة تماما عن الأمطار في تلك الموجة، والأمطار كانت غزيرة وتحديدا مطروح والإسكندرية، وهى أكثر المحافظات التي تأثرت».

وقال: «لم نعلن حتى الآن كميات الأمطار التي سقطت، ولكن يتم الآن تجميع الأرقام، وسيتم الإعلان عنها بعد نهاية موجة الطقس السيء الجارية، والساعات القادمة الأمطار ستستمر في المناطق الشمالية والوجه البحري، وستخف في محافظات القاهرة الكبرى».

وتابعت: «غدا الأحد ستهدأ حالة عدم الاستقرار، والسواحل الشمالية تستمر الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، أما في سيناء، بدأ الأمطار على المناطق الشمالية بها، وستستمر غدا في الهطول».

وشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.