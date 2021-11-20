جامعة الزقازيق تحتفل بيوم الطفل مع أبناء دار أطفال وكبار بلا مأوى

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احتفلت جامعة الزقازيق برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، مع أبناء دار أطفال وكبار بلا مأوى "بيوم الطفل العالمي " ، حيث نظمت وحدة العمل التطوعي بكلية التربية النوعية يوماً ترفيهياً تثقيفياً رياضياً، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، تضمنت فعالياته الألعاب والأنشطة الرياضية، ومسرح للعرائس وفقرة الساحر .



وخلال فعاليات اليوم أعربت الدكتورة جيهان يسري، عن سعادتها بالمشاركة في رسم البسمة على وجوه أطفال وأبناء الدار كباراً وصغاراً ، مضيفةً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهم وتكرس كل طاقتها لرعايتهم وتوفير احتياجاتهم، فهم المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.



يأتي تنظيم الإحتفال استكمالا لمبادرة أنت أقوى، التي أطلقتها كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور يونس مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتنفيذ الدكتورة تغريد بركات مدير وحدة العمل التطوعي، والدكتورة أميرة خيري ، وقد شملت المبادرة عدد من الفعاليات منها زيارة لمستشفى الاطفال بصيدناوي، يشارك فيها فريق عمل تطوعي من طلاب وطالبات الكلية .