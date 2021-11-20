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مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة

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مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة

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تفقد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المناطق الساخنة بنطاق مدينة الزقازيق لمتابعة تمركزات معدات شركة مياه الشرقية، وأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، يرافقه كلا من رئيس قطاع الدعم الفني، ومدير عام فرع مدينة الزقازيق.

شملت الجولة تفقد منطقة الجامعة ومنطقة نفق ابوحسين ومنطقة نفق حلقة السمك وميدان القومية وشارع فاروق.

كما تفقد محطة القومية ومحطة أبوخليل لمتابعة الحالات الفنية للمحطات مؤكدا على ضرورة إنتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوي المحافظة واستمرار العمل بجميع أفرع الشركة والمتابعة الميدانية لسير العمل.

وأكد «رئيس مياه الشرقية» استمرار حالة الاستعداد بمختلف قطاعات الشركة، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.

كما تابع أعمال شفط المياه بجميع أفرع الشركة، من خلال غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف أن جميع أفرع الشركة قامت بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.

المصرى اليوم

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