المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك مجموعة من المحافظات مثل البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطرح تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب تساقط الأمطار بغزارة، وسحب رعدية.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة ومتقاطعة، وجاري التعامل مع المياه المتراكمة في المحافظة، أما كفر الشيخ فقد شهدت تساقط أمطار متوسطة، والبحيرة شهدت تساقط مياه غزيرة على دمنهور، وتم فصل الكهرباء على بعض المناطق وجاري سحب المياه، وتم رفع درجة الاستعداد في مطروح لمواجهة الطقس السيء.

ولفت إلى ان هناك استقرار في الأحوال الجوية في القاهرة، وتم رفع درجة الاستعداد وانتشار الشفاطات والسيارات وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن القليوبية شهدت أمطار خفيفة على مدينة بنها، ولا يوجد تجمع للمياه، وهناك نشاط للرياح في محافظة الوادي الجديد.