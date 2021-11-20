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"أمانة جدة" ترعى فعالية ماراثون الحمدانية لنشر ثقافة المشي

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بمشاركة 700 متسابق ومتسابقة تحت شعار "مشينا صحة وعبادة"

انطلقت اليوم فعالية "ماراثون الحمدانية الأول"، تحت شعار (مشينا صحة وعبادة لمجتمع قوي الإرادة)، وذلك بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني والذي نظمه مركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، بالتعاون مع الأمانة والجهات ذات العلاقة، في مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة المشي وتوعية فئات المجتمع بمختلف جنسه وأعماره بأهمية المشي ودوره في تحسين الصحة العامة.

وشهد الماراثون مشاركة 700 متسابق ومتسابقة يمثلون عددًا من فرق المشاة بتنظيم فريق مشاة الحمدانية، والذين اتخذوا من وسط الحي نقطة لانطلاق السباق وصولاً إلى ممشى طيبة لمسافة مشي تصل إلى سبعة كيلومترات، في حين تحمل المبادرة رسالة توعوية لنشر ثقافة المشي بين المجتمع وتحفيزهم على مزاولة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة والتي تعد ضمن أولويات رؤية 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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