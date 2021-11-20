إصابة مدافع الجونة بالرباط الصليبي

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أعلن نادي الجونة إصابة لؤي وائل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لؤي وائل، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الاتحاد السكندري، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

ومن المقرر أن أن يجري اللاعب العملية الجراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إحدى مستفيات القاهرة.

يٌذكر أن الجونة يستعد لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها يعد غدٍ الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.