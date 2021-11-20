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جيرارد يبدأ مشواره مع أستون فيلا بالفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

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جيرارد يبدأ مشواره مع أستون فيلا بالفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي جيرارد يبدأ مشواره مع أستون فيلا بالفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

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سجل أولي واتكنز هدفا رائعا وأضاف تيرون مينجز هدفا قرب النهاية ليفوز أستون فيلا 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في أول مباراة تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج اليوم السبت 20-11-2021.

وسجل فيلا من هجمة مرتدة في الدقيقة 84 بعدما استحوذ آشلي يونج على الكرة ومرر إلى واتكنز الذي أطلق تسديدة هائلة في الزاوية العليا للمرمى.

وحسم المدافع مينجز انتصار فيلا في الدقيقة 89 ليوقف سلسلة من خمس هزائم متتالية تحت قيادة المدرب دين سميث الذي أقيل من منصبه، وتولى جيرارد، قائد ليفربول السابق، المسؤولية منذ تسعة أيام.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل دون أهداف قبل أن يسجل فيلا هدفين متأخرين في مباراة قليلة الفرص.

وتقدم فيلا إلى المركز 15 برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، بينما تراجع برايتون وأصبح ثامنا.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 اضغط هنـــــا

مباراة أستون فيلا و برايتون في الدورى الإنجليزى

المصرى اليوم

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