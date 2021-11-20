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قرار وزارى بتجديد تكليف محمد سعد مديراً عاماً لمديرية تعليم الإسكندرية لمدة عام

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قرار وزارى بتجديد تكليف محمد سعد مديراً عاماً لمديرية تعليم الإسكندرية لمدة عام قرار وزارى بتجديد تكليف محمد سعد مديراً عاماً لمديرية تعليم الإسكندرية لمدة عام

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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قرارا السبت بتجديد تكليف الدكتور محمد محمد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، مديرا عاما للمديرية لمدة عام.

ونص القرار الوزاري رقم 171، الصادر في نوفمبر 2021، بمد تكليف «سعد» لمدة عام.

وكان «سعد»، تدرج في العديد من المناصب القيادية في وزارة التربية والتعليم، حيث شغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، ثم رئيسا عاما لامتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، وعمل رئيسا لقطاع التعليم العام بالوزارة.

كما تولى منصب مديراً عاماً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لعدة سنوات، ثم مديراً عاماً لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية منذ عام تقريباً.

المصرى اليوم

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