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رسميًا.. محافظ القاهرة يعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

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رسميًا.. محافظ القاهرة يعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية رسميًا.. محافظ القاهرة يعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

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قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليق الدراسة بالعاصمة غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية .

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة تعرضت اليوم لسقوط الأمطار، وشهدت القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وسوف تتجدد مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هذه الأمطار لا قلق منها وسوف تمتد إلى بعض محافظات شمال الصعيد.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة وتكون رعدية حاليا.

المصرى اليوم

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