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أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في المنيا

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أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في المنيا أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في المنيا

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سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمدن وقرى محافظة المنيا، مما دفع الأجهزة التنفيذية بإعلان حالة الطوارئ، خاصة في 8 مناطق خطرة، تضم 34 مخر سيل، شرق النيل. كما دفعت شركة مياه الشرب بسيارات الكسح في المناطق التي شهدت سقوط أمطار خاصة في أسفل الكباري والمنحدرات.

كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية).

وأكد «القاضي» ضرورة العمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

المصرى اليوم

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