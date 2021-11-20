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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لازالت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معظم الحالات بسيطة ومُسيطر عليها وهناك استيعاب لها، معقبا: «ربنا كرمنا».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية يبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن التعامل مع الحالات يكون بحرفية شديدة، متوقعًا أن تكون نسب الاستجابة أحسن والوفيات أقل، خلال الفترة المقبلة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، متابعًا: «الوباء مازال موجودًا والحالات موجودة، ولا بد من الاستمرار في عملية الوقاية وأخذ اللقاحات لأنها قضية حيوية للتعامل مع الفيروس».

وقال إن التجارب الإكلينيكية للأدوية الجديدة المضادة للفيروسات أفادت أن تلك الأدوية تقلل نسب المضاعفات ودخول المستشفيات للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتعاني من مرض مصاحب.

وذكر أن مصر تتابع عن قرب الدراسات العلمية والإكلينيكية لتلك الأدوية، معلنًا عن تصنيع أحد تلك الأدوية قريبًا في مصر بعد توافر المادة الخام.

وشدد على أن تلك الأدوية ليست بديلة عن الأساليب الوقائية والاحترازية أو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أنها أحد العوامل المساعدة في بعض الحالات المصابة بالفيروس وليس كلها.

وأشار مستشار الرئيس للصحة، إلى أن كورونا سيصبح أحد الفيروسات الموجودة داخل كل المجتمعات بصفة عامة، قائلًا إن حماية الشخص لنفسه من فيروسات الجهاز التنفسي يتطلب الاستمرار في النظافة والوقاية العامة والخاصة، وارتداء الكمامات.

وذكر أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أحد أساليب الحياة الهامة التي تساعد في الحد من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتشر عن طريق السعال والعطس، موضحًا أن عدة دول طبقت ارتداء الكمامة داخل الأماكن المزدحمة، حتى ما قبل انتشار جائحة كورونا.