«إحنا في الخريف بنشوف الأربع فصول بيوم واحد».. «الأرصاد» تكشف موعد استقرار الطقس

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الجوي شملت معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري، وامتدت لمحافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى أن المناطق الجنوبية كانت بعيدة تمامًا عن موجة الطقس السيئ أو حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتابعت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الأمطار كنت غزيرة على الإسكندرية ومحافظة مطروح، والقاهرة الكبرى تعرضت للرعد والبرق، وأمطار متوسطة الشد.

ولفتت إلى أن الأمطار ستقل على القاهرة خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تهدأ حالة عدم الاستقرار الجوي في الغد بإذن الله، وتبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد، معقبة: «إحنا في فصل الخريف، ومن الطبيعي أن نرى الأربع فصول في يوم واحد».

فيما قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إن ذروة عدم الاستقرار في الطقس بدأت اليوم ومستمرة حتى ساعات الليل المقبلة، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الغد ستخف حدة حالة عدم الاستقرار، وستكون فرص سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على باقي المحافظات.

وكشف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، اليوم السبت أنه متوقع أن تنتهي حالة عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الفترة القادمة وخصوصًا في فترات الليل، كما نصح المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق، وعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة، معقبة: «الحالة مش طويلة.. والنهاردة الذروة وبكرة هتقل حدتها».