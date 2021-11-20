التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 25 ألف شخص سيعمل في مشروع محطة الضبعة النووية، وطلاب مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمحافظة مطروح، سيستفيدون من دراستهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول دفعة دخلت المدرسة كانت في 2017 عددها 75 طالب وفي العام الماضي وهذا العام تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء تم تخفيض الأعداد ليصل 60 طالب.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى مدرسة الضبعة حوالي 4 آلاف طالب وتم اختيار 60 فقط بعد الاختبارات التي جاءت بعدد من المراحل للاختيار الأمثل للطالب.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك طلاب من الأوائل حرصوا على الالتحاق بمدرسة الضبعة لأنهم ينظرون إلى مستقبلهم، مشيرًا إلى أنه مشروع قومي، وأن هناك 25 ألف شخص سيعمل في مشروع محطة الضبعة النووية.