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أهمها رأس محمد والقصير.. ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

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أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم أهمها رأس محمد والقصير.. ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

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حصدت للعام الثاتي على التوالي المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم لعام ٢٠٢١، وحازت مصر على هذا الترتيب في التصويت السنوي الذي تجريه مجلة «دايف» DIVE البريطانية لأفضل وجهات الغوص حول العالم خاصة في رأس محمد ومرسي علم والغردقة والقصير.


أكدت غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، أنه رغم التحديات التي يواجها العالم بسبب فيروس كوفيد ١٩، إستطاع البحر الأحمر المصري أن يثبت استحقاقه كأحد أفضل الوجهات السياحية حول العالم، بمياهه الزرقاء الصافية وتنوع الحياة البحرية ما بين الأسماك كبيرة وصغيرة الحجم، الشعاب المرجانية، الرخويات والقشريات، بالإضافة لشمسه الدافئة وغيرها من المقومات التي تجعل النظام البيـئي للبحر الأحمر المصري نظاما فريدا ليس له مثيل من نوعه.


أكدت المجلة في مسابقتها السنوية أن البحر الأحمر جاء في المرتبة الثانية من بين أفضل ١٠ وجهات لممارسي الغطس في العالم حيث أكدت المجلة وهي من أهم المجلات العالمية في مجال الغوص واستمر التصويت لهذه المسابقة لمدة عام، وتم الاختيار ما بين عدد كبير من وجهات الغوص السياحية، وأدلى بالتصويت ما يزيد عن 30 ألف غواص على مستوى العالم، أن البحر الاحمر يحتوي على أكثر من ٤٠٠ نوع من الشعاب المرجانية المسجلة وأن رياضة الغطس أصبحت راسخة في صناعة السياحة المصرية.


ومن أفضل مواقع الغطس منطقة «رأس محمد» وهى واحدة من ارقى مواقع الغطس في العالم تليها جزر «الاخوين» ما بين سفاجا والقصير وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش ثم منطقة شعاب «سان جون» بمرسي علم وهي مزيج من الجبال البحرية والحدائق المرجانية والإنزال في أعماق الجنوب، بالإضافة إلى موقع حطام سفينة الامداد الانجليزية الغارقة «سيسل الجورم» شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية والأحب للغواصين ويستحق كل الاستحسان.


من جانبه أكد أيمن طاهر خبير الغطس بالبحر الأحمر، أن حصول البحر الأحمر على ثاني أفضل الوجهات لممارسة رياضة الغطس يعد تتويجا لهذا النشاط الرئيسي للسياحة في البحر الأحمر والذي يجذب نحو ٣ ملايين سائح من مختلف الجنسيات سنويا وبفضل الجهود التي تبذل من العاملين في نشاط الغطس للتسويق والترويج الخارجي لرياضة الغطس والجهود للمحافظة على البيئة البحرية للشعاب المرجانية، وأوضح سلامة أن البحر الأحمر يضم افضل مناطق الغطس في العالم وأن هذا النشاط يجذب سائحين مختلف دول العالم وشهدت جوائز DIVE Travel اكثر من تقدم نحو 5 آلاف متسابق من لـ 78 وجهة و470 مركزًا للغوص و215 من ألواح التزلج، مع ما يقرب من ٣٠ الف صوت تم التصويت عليها.


سبق لمصر أن حصلت على المركز الأول بالتصنيف البريطاني في السنوات ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، و٢٠١٥، بينما حصلت على المركز الثالث في ٢٠١٨، ثم عادت وحصلت على المركز الثاني في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، على التوالي.

المصرى اليوم

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