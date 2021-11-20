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يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات

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يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات

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كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة اليوم، وتبعها سقوط امطار غزيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظة تتعرض لطقس ساحلي سيء منذ فجر اليوم.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأمطار تتساقط بغزارة وتتواجد السيارات والمعدات في الشوارع لشفط المياه والتغلب على آثار الأمطار.

وأكد أن سرعة الرياح كانت شديدة، وأدت لسقوط بعض أعمدة الإنارة والأشجار دون أن تؤدي لأضرار بشرية.

المصرى اليوم

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