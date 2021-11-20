القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شاباً، فضلا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً، بواقع مبلغ 57 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جديد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 167 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1336 منشأة، وأسفر عن تحرير 113 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 8 شكوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أي مخالفات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 167 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.