الرئيس اللبناني: ننشد أفضل العلاقات مع دول الخليج

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جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن بلاده تنشد أفضل العلاقات مع دول الخليج، معربا عن أمله في تسوية الأزمة الأخيرة معها "سريعا".

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة، مجموعة من الضباط المتقاعدين بالجيش اللبناني، بمناسبة الذكرى 78 للاستقلال عن فرنسا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1943.

وقال عون: "لبنان ينشد دائما أفضل العلاقات مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي، ونحن نأمل ان تتم سريعا معالجة ما أدى الى إشكالية مع هذه الدول".

وأضاف: "الأزمة في سوريا سدت أمامنا طرق التواصل مع العالم العربي، تبعها نزوح نحو مليون و800 نازح سوري، لا يزال لبنان يتحمل أعباءهم كافة".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت السعودية سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الكويت والإمارات والبحرين واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

كما أشار عون، إلى "العقبات التي واجهها لبنان من المديونية المرتفعة وتفشي جائحة كورونا على المستوى الدولي، وصولاً إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية وغيرها".

وأردف: "مستمر في العمل من أجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، وآمل أن تكون السنة الأخيرة من ولايتي (تنتهي في أكتوبر 2022) بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 219 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية

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