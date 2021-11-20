"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"

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ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، ورعاية تابعيه منها.

وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقَب بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال".

وتابعت: "كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال".