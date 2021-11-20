رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

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أعلن الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي تضامنه مع حملات تطهير الوسط الفني من مطربي المهرجانات، وجاء ذلك بعد قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

كتب «أباظة» منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «الناس اللي بتدافع عن مطربي الهلس بدعوي أنهم بياكلوا عيش، تاجر المخدرات كمان بيقول أنه بياكل عيش، واللص شايف أنه بياكل عيش إيه الصحي في نشر القبح والعشوائية في الفن اتذكر أن الفئة التي ينتمون لها كانت تستمع إلى اغاني ان كلثوم وقصائدها وكانت تردد الكلمات وتستمتع بها وان اختفت عنهم المعاني».

وأضاف: «الرقي بالذوق العام أفضل مليون مرة من السماح بانهياره بدعوي أنهم يعبرون عن فئة مجتمعية ينتمون لها وصدقيني الكورسات التي تتحدثين عنها ستتحول إلى سبوبة للبعض مثل شهادات محو الأمية التي كانت تباع في الأسواق دون تعليم حقيقي لمن يحتاجها، اجتثاث الورم أفضل مليون مرة من الصمت».

وتابع: «رئيس الجمهورية يقضي على العشوائية والتلوث البصري في السكن والحياة ويجب أن نساعده بمنع التلوث السمعي في الغناء والسينما في مرحلة سابقة دخلت الألفاظ البذيئة إلى بيوتنا من خلال الدراما التليفزيونية بدعوي أننا نسمعها في بعض الشوارع ودخلت البلطجة حياتنا بنفس الدعوي حتي صارت جزءا من قاموسنا اليومي إلى أن واجهتها الدولة واختفت».

وختتم: «كما ظهرت الجرائم الغريبة على مجتمعنا وحياتنا والتي تحدث مؤخرا جزء لا يتجزأ ونتيجة طبيعية لعشوائية الفن وما نعيشه من تلوث سمعي لا يقل عن التلوث البصري الذي قضت عليه الدولة في حربها ضد العشوائية والبلطجة».