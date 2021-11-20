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الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

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الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

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خاض الدولي الليبى محمد الترهوني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

جاء ذلك على هامش الودية التي اقيمت اليوم بين الفريق الأول والشباب، وانتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مؤخرا تمهيدا للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حل أزمة بطاقته الدولية.

وانضم اللاعب الدولي لصفوف الدراويش قادما من نادي أهلي طرابلس الليبى وبعد اللعب لفترة ضمن صفوف سموحة.

يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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