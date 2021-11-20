فريق عمل «المماليك» يفاجئ عايشة عثمان بـ«تورتة» عيد ميلادها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

فاجأ المخرج حازم فودة وفريق عمل مسلسل «المماليك»، الفنانة والإعلامية التونسية عايشة عثمان، بالاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل.



وخلال تصوير أحد المشاهد التي تجمع رانيا يوسف مع عايشة عثمان، قامت رانيا باتهامها بقتل ابنها، لتقسم عايشة أنها لم تقتله، ثم تجذبها من ذراعها وتدفعها للخلف، لتجد عايشة فجأة «تورتة عيد ميلاد عليها صورتها»، ويحتفل فريق العمل بعيد ميلادها، وكان من أبرز الحضور رانيا يوسف ورامي وحيد ورامي غيط، بالإضافة للمخرج حازم فودة الذي جهز للمفاجأة.

عايشة عثمان وفريق عمل مسلسل المماليك

عايشة عثمان ورانيا يوسف

فريق عمل مسلسل المماليك يحتفل بعيد ميلاد عايشة عثمان



وتواصل عايشة عثمان تصوير مشاهدها المتبقيه في مسلسل «المماليك»، وتقدم خلال الأحداث شخصية فتاة تونسية تدعى عايشة، تنزل إلى مصر لتحقيق أحلامها وطموحاتها، ثم تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدور الأحداث في 60 حلقة، من الاثارة والتشويق، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد وعايشة عثمان، وأخرون، ويعرض المسلسل مع بداية العام المقبل بعدد من القنوات الفضائية العربية والمصرية.