محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار

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تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وسط هطول الامطار، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ،حرصاً على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الامطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.