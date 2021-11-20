باستثناء الدراسات العليا.. تعليق الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب التقلبات الجوية

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قرر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، بالتنسيق مع اللواء محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة وتأجيل الإمتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الاولى ( مرحلة البكالوريوس)، غدا الادأحد، على أن تكون الدراسة أونلاين فى جميع الكليات.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، السبت، إن هذا القرار لايسرى على امتحانات طلاب الدراسات العليا، مؤكدا استعدادية وحدة إدارة الأزمات وكافة الإدارات بالجامعة والكليات وحرم الجامعة بالعبور والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لاحتمال سقوط أمطار غزيرة، وعدم استقرار الطقس، والاستعداد التام لمواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.