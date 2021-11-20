مدبولي يشهد حفل افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (بث مباشر)

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحفل يحييه الموسيقار العالمي ريكاردو موتي.

تضم مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة، عددًا من المسارح والسينمات وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين، ومكتبات عامة كبيرة، وأقيمت مدينة الفنون والثقافة على مساحة تصل لنحو 127 فدانًا.

وتُعد مدينة الفنون والثقافة التي أنشأتها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، لتصبح قبلة العلماء والباحثين والمثقفين، ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي.