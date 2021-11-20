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مران .. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي

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مران الزمالك.. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي مران .. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع عمرو أبوالعز رئيس الجهاز الإداري بالفريق لترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة البنك الأهلي المقبلة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

كما عقد كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون جوزيه فيرناندو مدرب الأحمال وأرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك وأحمد شعبان محلل الأداء ومترجم الفريق لمناقشة بعض الاستعدادات الخاصة بالمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على الإسماعيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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